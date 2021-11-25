ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

ABD Donanmasına ait “USS Arleigh Burke” adlı savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Boğaz geçişini yaklaşık bir saatte tamamlayan gemi Karadeniz'e doğru yol aldı.

ABD Donanmasının güdümlü füze destroyer sınıflarının ilk gemisi olan “USS Arleigh Burke” adlı gemi, saat 18.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait sahil güvenlik botunun eşlik ettiği 155 metre boyundaki gemi yaklaşık bir saat süren geçişin ardından Karadeniz'e açıldı.