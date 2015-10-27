Çin ve Amerika arasında "deniz sınırını ihlâl" gerginliği

Bir Amerikan savaş gemisinin Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı sularda, Çin'in mercan kayalıklardan dönüştürdüğü yapay adaların yakınından geçtiği açıklandı. ABD yetkilileri rutin bir operasyon için orada bulunduklarını ve operasyonun son bulduğunu açıkladı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; Amerikan Savunma Bakanlığı yetkilileri, güdümlü füze donanımlı USS Lassen gemisinin Çin'in Subi ve Mischief mercan kayalıklarıyla Spratly takımadaları çevresine "seyrüsefer özgürlüğü" programı çerçevesinde girildiğini söylüyor.

Çin, operasyonun gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemeye çalıştığını açıkladı.

Çin'den uyardı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, "Bu eğer doğruysa, ABD'ye bir eylemden önce yeniden düşünme, körü körüne hareket etmeme ve yok yere sorun çıkarmamasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Çin, Güney ve Doğu Çin denizlerinin büyük bölümünde hak iddia ediyor. Güney Asya Denizi'ndeki diğer ülkeler de zengin kaynaklara sahip olduğu düşünülen bölgede hak iddiasında bulunuyor.

Çin, bölgede sular altında kalan mercan kayalıklarını, 2014'te dev bir sualtı tarama projesiyle adalara dönüştürdü.

Uluslararası denizcilik kuralları, ülkelerin doğal adaların çevresinde 12 millik egemenlik alanı ilan etmesine izin veriyor. Ancak bu, su altında kalan ve insan eliyle yükseltilen alanları kapsamıyor.

Washington'daki Çin Büyükelçiliği'nden bir sözcü daha önce, 'seyrüsefer özgürlüğünün gövde gösterisi ve başka ülkelerin egemenlik ve güvenliğini baltalamak için kullanılmaması gerektiğini' söylemişti.

ABD seyrüsefer özgürlüğü programı çerçevesinde okyanuslarda ve hava sahalarındaki 'aşırı hak iddialarına’ meydan okuyor