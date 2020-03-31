ABD, salgını yavaşlatmakta zorlanıyor; Trump, kısıtlamaları arttırmayı düşünüyor

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ABD Başkanı Donald Trump, federal sosyal mesafe önlemlerinin daha da sıkılaştırılabileceğini ve Çin ile Avrupa'ya uygulanan seyahat yasağının devam edeceğini bildirdi.

Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, şu ana kadar bir milyon ABD'liye bir milyon yeni tip Koronavirüs testi yapıldığını duyurdu.

Trump, "Herkesin bu savaşı kazanmamızda oynayacağı bir rol var. Her vatandaş, aile ve işletme virüsü durdurma konusunda fark yaratabilir. Bu bizim vatanı görevimiz" dedi ve ABD'nin kritik bir sürece girdiğini duyurdu. ABD lideri, "Önümüzde zorlayıcı bir 30 gün olacak ve bu günler hayati öneme sahip" dedi

ABD lideri, denizaşırı ülkelerden maske gibi kişisel koruma eşyaları ithal etmeye başladıklarını ve İtalya'ya ihtiyaçları olmayan 100 milyon dolar değerinden medikal malzeme göndereceklerini duyurdu.

Trump ayrıca Ford Motor Co. ve General Electrics'in 100 günde 50 bin'den fazla solunum cihazı üreteceğini aktardı.

Trump, dün ülkede alınan Koronavirüs önlemlerini Nisan sonuna kadar uzattıklarını açıkladı. Önlemlerin arasınında şu anda bar ile restoranlara gitmemek, 10'dan büyük gruplarla bir araya gelmemek, zorunlu olmadıkça seyahat etmemek ve işe gitmemek bulunuyor.

ABD'de şu ana kadar 164,253 yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi ve 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti.