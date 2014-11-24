'ABD saldırıları, Esad rejimi karşıtlarıyla IŞİD’i yakınlaştırıyor'

Guardian gazetesi ABD'nin Suriye'de Irak Şam İslam Devleti (IŞİD)'e karşı düzenlediği hava saldırılarının, Esad rejimine karşı olan isyancıları IŞİD'le işbirliği yapmaya teşvik ettiğini yazıyor.

Özgür Suriye Ordusu ve İslamcı diğer grupların IŞİD'e katıldığını yazan gazete, gruplara ait bazı tugayların IŞİD'e katıldığını bazılarının ise taktisel işbirliklerine ya da ateşkese gittiğini söylüyor. Gazetenin haberini dayandırdığı kaynak ise savaşa katılan isimler.

Gazete, bazı bölgelerde ABD'ye tepki olarak sivillerin IŞİD'e olan desteğinin de arttığını söylüyor.

Birkaç ay önce Özgür Suriye Ordusu'nden kaçan Ebu Talha, "IŞİD şu anda büyük sayıda Müslüman'ı çeken dev bir mıknatıs gibi" diyor. Talha şu anda El Nusra Cephesi gibi örgütlerle pazarlık halinde.

Humus civarında bulunan 600 kişilik bir tugayda yer alan Asam Murad ise ABD harekatının ardından "IŞİD'le hiçbir şekilde savaşmayacaklarını" söylüyor.

İdlib yakınlarındaki bir Özgür Suirye Ordusu tugayında yer alan ve Esad rejimi ordusundan kaçmış bulunann Ebu Zeid ise "Şu anda buradaki insanların hepsi, ABD koalisyonun onları Esad'ın makineli tüfeklerinden korumak için gelmediğini ama IŞİD birkaç parça toprak almayua başladığında IŞİD'le savaşmak içn koştuklarını" merak ediyor diyor.

Ebu Zeid, "Özgürleştirdiğimiz alanları IŞİD'in elinden almak için onlara karşı çetin bir savaş yürütüyorduk fakat şimdi, ortaklık içinde olmasak bile ateşkes halindeyiz" diyor.

BBCTürkçe