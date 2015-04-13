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Dünya

ABD Rusya'ya nota verdi

ABD'nin, geçen hafta bir Rus uçağının Baltık Denizi üzerinde ABD uçağına tacizde bulunduğu gerekçesiyle Rusya'ya protesto notası verdiği açıklandı

13 Nisan 2015 13:44

Rus SU-27 savaş uçağının, 7 Nisan'da Baltık Denizi üzerinde keşif uçuşu yapan RC-135U tipi Amerikan uçağına çarpacak boyutta yaklaşmasını "tehlikeli ve profesyonellik dışı" bulduklarını açıklayan ABD'de, Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Mark Wright da geçen hafta yaşanan olayın ardından Rusya'ya protesto notası verildiğini bildirdi.

Wright, yaptığı açıklamada, "Havada profesyonellik dışı eylemler, olayın içinde yer alan tüm uçak mürettebatının zarar görmesi potansiyelini taşıyor. Daha da önemlisi, tek bir pilotun dikkatsiz eylemleri, ülkeler arasındaki tansiyonun yükseltilmesi potansiyeline de sahip" ifadesini kullandı.

Wrihgt, Baltık suları üzerinde cereyan eden olayın, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi nedeniyle değişen güvenlik ortamından kaynaklandığını kaydetti. Rusya ise ABD uçağının Rusya hava sahasına doğru uçarken belirlendiğini, alıcı-verici kanalı olan transponder cihazının kapatılmış halde uçtuğunu iddia etmişti.

Pentagon, geçen yıl da Rusya'nın Su-27 tipi savaş uçağının, Ohotsk Denizi'nde uluslararası sularda ABD keşif uçağını taciz ettiğini açıklamıştı.

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