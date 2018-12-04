ABD: Rusya'nın yeni füzelerinin menzili Avrupa'ya doğrudan tehdit

T24

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Rusya, silahların denetlenmesi yükümlülüğü konusunda hile yapıyor, yeni füzelerinin menzili Avrupa'ya doğrudan tehdit" dedi.

Editörün Notu:

Rusya'nın yeni füze menzilleri Türkiye'yi de doğrudan ilgilendiriyor. Yeni menziller Karadeniz'in tüm kıyı kesimlerini potansiyel hedef haline getiriyor. Rusya'nın A2/AD stratejisi (Düşman unsurların bölgeyle erişimin kesilmesi) ile Türk hava sahası ile Karadeniz'de Türk kara sularında seyir edecek gemiler de tehdit altında kalma riskiyle karşı karşıya.

Yeni füzellerin menzilleri Karadeniz dağlarını aşarak iç kesimlerdeki yerleşim alanlarına kadar uzayabiliyor.