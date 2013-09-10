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Dünya

ABD: Rusya'nın teklifini Esed'in uygulayacağıyla ilgili şüphelerimiz var

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Harf, Suriye'de kimyasal silahların kontrol altına alınmasıyla ilgili her türlü adımı olumlu bulduklarını ancak Rusya'nın teklifini Esed'in uygulayacağıyla ilgili 'derin şüphelerinin' bulunduğunu söyledi

10 Eylül 2013 00:29

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf, Suriye'de kimyasal silahların kontrol altına alınmasıyla ilgili her türlü adımı olumlu bulduklarını ancak rejimin söylediklerinin aksini uygulaması nedeniyle Rusya'nın teklifini Esed'in uygulayacağıyla ilgili "ciddi ve derin şüphelerinin" bulunduğunu söyledi.

Harf, günlük basın toplantısında, Rusya'nın, Suriye'nin elindeki kimyasal silahları uluslararası denetime vermesinin bu ülkeye düzenlenecek askeri müdahaleye engel olması durumunda kendilerinin derhal Şam yönetimiyle diyaloğa geçmeye hazır olduklarına yönelik açıklamasını değerlendirdi.

hurriyet.com.tr'de yayımlanan  habere göre, kimyasal silahların kontrol altına alınmasıyla ilgili her türlü adımı olumlu bulduklarını belirten Harf, ancak 2 yıl ve daha uzun süredir Esed rejiminin söylediklerinin aksini uyguladığını ve kimyasal silahların uluslararası kontrolde olmasını reddettiğini hatırlattı. Harf, bu nedenle konuyla ilgili "ciddi ve derin şüphelerinin" bulunduğunu vurguladı.

Harf, Rusya'nın teklifinin içeriğini dikkatli biçimde inceleyeceklerini ama hem bu ülke hem de Suriye'nin yine oyalayıcı bir taktiği kullanabilmesini istemediklerini dile getirdi.

Sözcü Harf, Rusya'nın teklifinin sadece ABD'nin askeri eylem tehdidi kapsamında ortaya çıktığını belirterek, bu nedenle Kongre'nin aske güç kullanma tasarısını hızlı biçimde geçirmesinin daha önemli hale geldiğini bildirdi.  Harf,  "Çünkü, eğer bu yetkiyi onaylamazsak, buna (Esed'e) cevap vermezsek, Esed, bunu, kimyasal silah kullanımına devam etme noktasında yeşil ışık olarak görecek" dedi.

Harf, Esed rejiminin kimyasal silahlardan vazgeçip uluslararası kontrole devretmesinin ise olumlu bir adım olacağına dikkati çekti.

Marie Harf, bir soru üzerine, Rusya'nın konu Suriye rejiminin kimyasal silah kullanımı olunca gerçekleri kabul etmediğini aktardı.

 

'Kerry, teorik olarak konuştu'

 

Harf'a, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin "Bu aşamada Esed rejiminin, olası bir askeri müdahaleyi önlemek için yapabileceği bir şey var mı?" sorusuna, "Tabii, uluslararası topluma gecikmeden elindeki tüm kimyasal silahları teslim edebilir. Ama Esed bunu yapmayacaktır ve bu yapılmayacaktır" cevabını vermesine ilişkin görüşü soruldu.

Harf, bunun olmasını çok düşük bir ihtimal olarak görmeleri nedeniyle Kerry'nin konuyla ilgili teorik açıdan konuştuğunu bildirdi.    

 

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