ABD, Rusya'yı Kiev yönetimine el koymak için yetkililerle işbirliği yapmakla suçladı; İkisi milletvekili 4 kişiye yaptırım uygulandı

T24 Dış Haberler

ABD, Rusya istihbaratının Ukrayna'da yönetime el koyması ve Rus işgal güçleriyle işbirliği yapması için mevcut ve eski Ukraynalı hükümet yetkilileri tuttuğunu iddia etti.

ABD Hazine Bakanlığı perşembe günü iki Ukrayna milletvekili ve iki de eski yetkiliye Volodomir Zelenski yönetimine güveni azaltmaya çalıştıkları gerekçesiyle yaptırım uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya, hükümetin kontrolünü almaya hazırlanmaları ve işgalci Rus gücüyle kritik Ukrayna altyapısını kontrol etmeleri için istihbarat servislerine eski ve mevcut Ukraynalı hükümet yetkilileri bulma emri verdi" denildi.

ABD'nin yaptırım uyguladığı iki milletvekili Taras Kozak ve Oleh Voloşin'in Rusya yanlısı partinin üyesi olduğu belirtildi.

"FSB için altyapı hakkında bilgi topladığı gerekçesiyle" yaptırım uygulanan Volodimir Olinik'in de eski bir yetkili olduğu ifade edildi. 4. kişinin ise eski Ukrayna ulusal güvenlik ve savunma konseyi bakan yardımcısı olduğu aktarıldı.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.

ABD ve Rus dışişleri bakanları bugün Cenevre'de bir araya gelecek.