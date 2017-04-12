T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD: Rusya ve Suriye kasıtlı açıklamalarla dünyayı kandırmaya çalışıyor

İdlib'deki saldırıda 87 kişi hayatını kaybetmişti

12 Nisan 2017 16:08

ABD dün yayınladığı raporla Suriye’nin İdlib kentinde geçen hafta düzenlenen kimyasal saldırıda doğrudan Rusya ve Suriye’yi suçlarken, Rusya’yı Suriye’ye askeri desteğini çekmeye ikna etmek üzere Moskova’ya giden ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la bir araya geldi.

Beyaz Saray’ın dün açıkladığı ve ABD’nin Suriye ile ilgili istihbarat verilerini kapsayan dört sayfalık raporda, ABD yönetiminin İdlib’de geçen perşembe günü düzenlenen ve en az 87 kişinin ölümüne yol açtığı iddia edilen kimyasal saldırının Suriye hükümeti tarafından düzenlendiğine şüphe duymadığı kaydedildi. Saldırıdan silahlı muhalifleri sorumlu tutan Rusya’nın Suriye’nin işlediği suçları örtbas etmeye çalıştığı kaydedilen raporda, Rusya ve Suriye’nin yanlış açıklamalarla dünyayı kasıtlı olarak kandırmaya çalıştığı iddiası yer aldı.

 

ABD Dışişleri Bakanı Moskova’da

 

Moskova’da Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise, Rusya ve ABD arasındaki farklılıkları gidermenin bir yolunu bulmak istediğini söyledi. Lavrov ise, Tillerson'la görüşmelerde ABD’nin gerçek niyetini öğrenmeye çalışacaklarını belirtti.

 


 

 

ETİKETLER

RusyaSuriyeABDkasıtlı açıklamalar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24