ABD: Rusya ve Suriye kasıtlı açıklamalarla dünyayı kandırmaya çalışıyor

ABD dün yayınladığı raporla Suriye’nin İdlib kentinde geçen hafta düzenlenen kimyasal saldırıda doğrudan Rusya ve Suriye’yi suçlarken, Rusya’yı Suriye’ye askeri desteğini çekmeye ikna etmek üzere Moskova’ya giden ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la bir araya geldi.

Beyaz Saray’ın dün açıkladığı ve ABD’nin Suriye ile ilgili istihbarat verilerini kapsayan dört sayfalık raporda, ABD yönetiminin İdlib’de geçen perşembe günü düzenlenen ve en az 87 kişinin ölümüne yol açtığı iddia edilen kimyasal saldırının Suriye hükümeti tarafından düzenlendiğine şüphe duymadığı kaydedildi. Saldırıdan silahlı muhalifleri sorumlu tutan Rusya’nın Suriye’nin işlediği suçları örtbas etmeye çalıştığı kaydedilen raporda, Rusya ve Suriye’nin yanlış açıklamalarla dünyayı kasıtlı olarak kandırmaya çalıştığı iddiası yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Moskova’da

Moskova’da Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise, Rusya ve ABD arasındaki farklılıkları gidermenin bir yolunu bulmak istediğini söyledi. Lavrov ise, Tillerson'la görüşmelerde ABD’nin gerçek niyetini öğrenmeye çalışacaklarını belirtti.



