ABD: Rusya ve diğer kötü niyetli aktörlerin seçime müdahalesine karşı bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar ödül teklif ediyoruz

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 3 Kasım'da gerçekleşecek seçimden önce Rusya ve 'kötü niyetli aktörlerin' seçime müdahale girişimlerine karşı bilgi verebilecek kişilere 10 milyon dolara kadar ödül koyduklarını açıkladı.

Moscow Times'da yer alan habere göre, Pompeo 3 Kasım seçimlerinden önce seçime müdahale ihtimaline karşı harekete geçtiklerini duyurdu.

Pompeo, "Yabancı hükûmetlerin kontrolü ya da talimatı altında ABD seçimlerine müdahale eden kişilerin tespit edilmesi ve yerinin belirlenmesi için verilecek her bilgiye karşı 10 milyon dolara kadar ödül koyuyoruz" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

ABD istihbarat yetkilileri, yasama organı Senato'nun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nin üyelerini Rusya'nın 'Donald Trump'ın tekrar seçilmesi için' 2020 seçim sürecine müdahale ettiği konusunda uyarmıştı.

Rusya'nın 2016'daki seçimlere de Trump'ın seçilmesi için müdahale ettiği iddia edilmişti. Eski Özel Yetkili Savcı Robert Mueller ve ekibi tarafından hazırlanan rapor, Rusya'nın seçimlere müdahalede bulunduğuna dair bulgular olduğunu ifade etmişti.