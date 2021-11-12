ABD, Rusya ve Çin Afganistan gündemiyle bir araya geldi: Bir sonraki toplantıya Taliban temsilcisi davet edilecek

Pakistan, Çin, ABD ve Rusya, Afganistan'daki mevcut ekonomik ve insani durumdan derin endişe duyduklarını vurgulayarak, Afganistan halkına desteğini yineledi. Başkent İslamabad'da bir araya gelen Pakistan, Çin, ABD ve Rusya'nın Afganistan Özel temsilcileri, Taliban’ın yönetimi ele aldığı bu ülkeyle ilgili son gelişmeleri masaya yatırdı. Pakistan, Pekin’de yapılacak bir sonraki toplantıya Taliban temsilcisinin davet edileceğini açıkladı.

Euronews'in haberine gör İslamabad’da bulunan Taliban’ın tayin ettiği Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, bu ortak toplantıya katılmadı ancak daha sonra ülke temsilcileriyle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

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