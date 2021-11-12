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Dünya

ABD, Rusya ve Çin Afganistan gündemiyle bir araya geldi: Bir sonraki toplantıya Taliban temsilcisi davet edilecek

Afganistan'daki mevcut ekonomik ve insani durumdan derin endişe duyulduğu vurgulanarak, Afganistan halkına desteğini yinelendi

12 Kasım 2021 17:16

Pakistan, Çin, ABD ve Rusya, Afganistan'daki mevcut ekonomik ve insani durumdan derin endişe duyduklarını vurgulayarak, Afganistan halkına desteğini yineledi. Başkent İslamabad'da bir araya gelen Pakistan, Çin, ABD ve Rusya'nın Afganistan Özel temsilcileri, Taliban’ın yönetimi ele aldığı bu ülkeyle ilgili son gelişmeleri masaya yatırdı. Pakistan, Pekin’de yapılacak bir sonraki toplantıya Taliban temsilcisinin davet edileceğini açıkladı.

Euronews'in haberine gör İslamabad’da bulunan Taliban’ın tayin ettiği Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, bu ortak toplantıya katılmadı ancak daha sonra ülke temsilcileriyle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. 

Kapsayıcı hükümet ve kadınlara eşit haklar çağrısı yapıldı

Dört ülke temsilcisi yaptığı görüşmenin ardından ortak açıklama yaptı. Taliban'ın, Afganistan'dan ayrılmak ve bu ülkeye gitmek isteyenlere güvenli geçiş sağlamasına ilişkin taahhüdünün memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, Taliban'a diğer Afganlarla birlikte çalışması, kapsayıcı hükümet oluşturması, kadınlara eşit haklar vermesi çağrısında bulunuldu. Açıklamada, Afganistan'daki mevcut ekonomik ve insani durumdan derin endişe duyulduğu belirtildi ve Afganistan halkına gösterilen desteğin altı çizildi.

Pakistan ayrıca uzun zamandır, Afganistan’ın Taliban yönetimi ele geçirdikten sonra yurt dışında dondurulan varlıklarının bu ülkedeki insani krizin önüne geçilmesi için serbest bırakılmasını istiyor.

BM'ye çağrı

Açıklamada, 4 ülkenin temsilcilerinin, ilişkinin devam etmesi, Afganistan'ın istikrarlı ve müreffeh bir ülke olması konusunda ılımlı politika izlemesi için Taliban'ın teşvik edilmesinde mutabık olduğu bildirilirken, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin, Afganistan'ın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesine ilişkin kararı hatırlatıldı.

Tüm seviyelerde kadın ve çocukların eğitime ulaşmasının uluslararası bir yükümlülük olduğuna işaret edilen açıklamada, Taliban'ın ülke genelinde eğitime tam ve eşit destek sağlaması konusunda çaba göstermesi için teşvik edildiğine dikkat çekildi.

Taliban'dan, Afganistan topraklarının teröristler tarafından komşu ülkelere, bölgeye ve dünyanın geri kalanına karşı kullanılmasını önleme konusundaki taahhütlerine uymasının beklendiği vurgulanan açıklamada, Taliban'a komşu ülkelere dostça yaklaşması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, BM'ye ve kurumlarına, uluslararası toplumun Afgan halkını desteklemeye yönelik taahhütlerini uygulamak için programlar geliştirme çağrısı da yapıldı.

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