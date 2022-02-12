ABD: Rusya, Ukrayna'yı günler içinde işgal edebilir

T24 Dış Haberler

ABD, Rusya'nın gelecek günlerde Ukrayna'yı işgal etmesinin "çok ciddi bir olasılık" olduğunu belirtti ve başkent Kiev'e de büyük bir saldırı yapılmasının ihtimaller arasında olduğunu bildirdi.

Washington, hala Ukrayna'da olan ABD vatandaşlarının 48 saat içinde ülkeden çıkmasını istedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Ned Sullivan, sınıra yığılan askerlerin sayısı ve konuşlandırdıkları noktaların yanı sıra elde ettikleri istihbaratın Kremlin'in askeri seçeneği tercih edeceğini gösterdiğini ve planı kısa süre içinde hayata geçirebileceği dile getirdi.

Sullivan, "Şu noktada bunun hangi günde veya hangi saatte gerçekleşeceğini bilemeyiz. Ancak Rusya'nın ordu hamlesi Olimpiyatlar bitmeden bile gerçekleşebilir" diye konuştu. Pekin Kış Olimpiyatları 20 Şubat'ta sona eriyor.

Joe Biden, Rusya lideri Vladimir Putin ile bugün telefonda görüşecek. The Guardian'ın aktardığına göre diplomatik kaynaklar Biden'ın müttefik liderlere Putin'in "işgali gerçekleştirmeye karar kıldığını" söylediğini aktarmıştı. Sullivan bu iddiaları yalanlayarak Kremlin'in henüz kesin karar verdiğiyle ilgili bilgi almadıklarını belirtti.