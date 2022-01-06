ABD: Rusya, Ukrayna'nın kafasına silah dayamış haldeyken müzakerelerde ilerleme kaydedilemez

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya ile müzakerelerin ilerleme kaydedebilmesi için Moskova'nın Ukrayna üzerindeki baskısını azaltması gerektiğini ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı asker yığınağı devam ederken Moskova ve Washington'dan temsilciler gelecek hafta Cenevre'de bir araya gelecek. ABD yığınağa son verilmesini, Rusya ise NATO'nun doğuya doğru genişlememesini istiyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Anna Baerbock ile Washington'da bir araya gelen Blinken, müzakerelerde yol kat edilebilmesi için gerilimin düşmesi gerektiğini vurguladı.

Blinken, "Ukrayna'nın kafasına silah dayanmış durumdayken ilerleme kaydetmek zor" ifadelerini kullanırken, Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin ağır sonuçları olacağının bir kez daha altını çizdi.

Göreve geldikten sonra Washington'a ilk ziyaretini yapan Baerbock da Rusya'ya işgal durumunda ağır yaptırımlar uygulanması gerektiği fikrine katıldığını ifade etti.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.