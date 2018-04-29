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BBC Türkçe

ABD-Rusya soruşturmasının kilit ismi Flynn 'susma hakkını kullanacak'

Amerikan basını, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in, Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahalesi iddialarını araştıran Senato'yla işbirliğine gitmeyeceğini bildiriyor. Haberlere göre Michael Flynn, susma hakkını kullanacak ve soruşturmayı yürü

29 Nisan 2018 20:30

Amerikan basını, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in, Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahalesi iddialarını araştıran Senato'yla işbirliğine gitmeyeceğini bildirdi.

Başkan Trump tarafından atanan Flynn, göreve gelmeden önce Rus yetkililerle görüştüğü iddiaları üzerine Şubat ayında istifa etmek zorunda kalmıştı.

ABD basınında yer alan haberlere göre Flynn, susma hakkını kullanacak ve soruşturmayı yürüten Senato İstihbarat Komitesi'ne istenen belgeleri vermeyecek.

Komite, belgelerin teslim edilmesi için iki hafta önce Flynn'e bir mahkeme celbi yollamıştı.

Geçen hafta Komite'nin sözcüsü Senatör Richard Burr gazetecilere yaptığı açıklamada, Flynn'in soruşturmada işbirliğine gitmediğini söylemiş ve ifade verip vermeyeceği konusunda 'kesin bir yanıt' almadıklarını belirtmişti.

Flynn'in avukatı, "adil olmayan yargılama" gerekçesiyle komite ile işbirliğine gitmek için müvekkiline yasal dokunulmazlık talep etmişti.

Flynn'in işbirliğine gitmemesi halinde, Kongre'ye itaatsizlikten tutuklanmasının oylamaya sunulabileceği ve hatta kendisine cezai yaptırımların getirilebileceği belirtiliyor.

Flynn'in Savunma Bakanlığı'ndan ayrıldıktan kısa bir süre sonra, Rusya ve Türkiye'den para alması da Savunma Bakanlığı tarafından araştırılıyor.

Flynn aynı zamanda Trump'ın seçim kampanyası ve Rusya arasındaki muhtemel ilişkinin incelendiği FBI soruşturmasının da merkezinde yer alıyor.

Reuters haber ajansı, geçen hafta Flynn'in ve diğer danışmanların seçim kampanyası sırasında Kremlin'le yakın ilişkileri yetkililerle en az 18 kez bağlantı kurduğunu yazmıştı.

Reuters haberini, Trump ile Rusya arasındaki bağdan haberi olduğunu ifade ettiği ABD'li eski ve yeni yetkililere dayandırıyor.

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