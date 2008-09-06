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Dünya

ABD, Rusya konusunda gergin

Beyaz Saray, Rusya ile imzalanan Nükleer İşbirliği Anlaşması’nı donduruyor

06 Eylül 2008 03:00

ABD yönetimi, Rusya ile mayıs ayında imzaladığı, nükleer alanda işbirliğini öngören anlaşmayı Kongre'den geri çekecek.

 

ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, Rusya'nın Gürcistan'a müdahalesini gerekçe göstererek, "Rusya ile sivil nükleer anlaşmayı uygulamak için uygun bir zaman değil" dedi. Anlaşmayla, tarafların nükleer alanda Soğuk Savaş döneminde birbirlerine karşı başlattıkları sınırlamalar kaldırılıyordu.

 

Anlaşmanın uygulamaya konması durumunda, ABD'nin nükleer piyasasıyla Rusya'nın uranyum madenleri her iki ülkenin şirketlerine açık duruma getirilecekti. Anlaşmayı, Başkan George W. Bush yönetimi, imzalanmasının ardından onay için Kongre'ye göndermişti.

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