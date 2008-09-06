ABD, Rusya konusunda gergin

ABD yönetimi, Rusya ile mayıs ayında imzaladığı, nükleer alanda işbirliğini öngören anlaşmayı Kongre'den geri çekecek.

ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, Rusya'nın Gürcistan'a müdahalesini gerekçe göstererek, "Rusya ile sivil nükleer anlaşmayı uygulamak için uygun bir zaman değil" dedi. Anlaşmayla, tarafların nükleer alanda Soğuk Savaş döneminde birbirlerine karşı başlattıkları sınırlamalar kaldırılıyordu.

Anlaşmanın uygulamaya konması durumunda, ABD'nin nükleer piyasasıyla Rusya'nın uranyum madenleri her iki ülkenin şirketlerine açık duruma getirilecekti. Anlaşmayı, Başkan George W. Bush yönetimi, imzalanmasının ardından onay için Kongre'ye göndermişti.