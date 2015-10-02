ABD: Rusya hava operasyonlarında hedef gözetmiyor

ABD, Rusya'nın Suriye'de 2 gündür süren hava operasyonlarının "hedef gözetmeksizin yapıldığını" ve Rusya'yı daha da fazla krizin içine çekme tehlikesi taşıdığını söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Beyaz Saray Sözcüsü John Earnest, Rusya'yı Suriyeli muhaliflere karşı "rastgele" hava operasyonları düzenlemekle suçladı ve "Suriye'de muhaliflere hedef gözetmeksizin askeri operasyon düzenlemek Rusya için tehlikeli" dedi. Bu tutumun ülkedeki mezhep çatışmasını artıracağını kaydeden Earnest, "Söz konusu tutum Rusya'yı daha da fazla çatışmanın içine çekebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ise Rus uçaklarının ABD öncülüğündeki koalisyonla aynı hedefleri vurduğunu söyledi; İdlib ve Hama'da IŞİD militanlarının bulunduğu 10'dan fazla mevzinin hedef alındığını belirtti.

Rusya'nın hava operasyonları sonrasında Batı'nın desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kendi mevzilerinin de vurulduğunu ifade etmişti. Lavrov, ÖSO'yu "terörist olarak değil, daha ziyade Suriye'de siyasi oluşumlarda muhtemel ortaklardan biri olarak gördüklerini" söyledi.

Lavrov Rusya'nın IŞİD'in yanı sıra, El Kaide bağlantılı El Nusra gibi örgütlerle de mücadele edeceğini belirtti, henüz hava operasyonlarını Irak'a genişletme gibi bir planları olmadığını da sözlerine ekledi.