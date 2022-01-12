ABD: Rusya güvenlik görüşmeleri konusunda ciddi mi henüz bilmiyoruz

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Beyaz Saray, "Rusya'nın Ukrayna ve çevresindeki gerginliği çözme konusunda ciddi olup olmadığını anlamak için çok erken olduğunu" söyledi.

ABD ve Rus heyetleri arasında Cenevre'de yapılan Ukrayna başlıklı görüşmelerden sonra Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Ruslar, diplomasiye giden yol konusunda ciddi mi henüz bilmiyoruz" dedi.

Psaki, "Rusya ciddi anlamda müzakereye hazır mı yoksa müzakereleri çalışmayacak bir diplomasiye giriş olarak mı kullanıyorlar bilmiyoruz" diye konuştu.

Rusya'nın NATO'nun doğuya doğru genişlememesi talebine de değinen Psaki, "Bu Ukrayna ve 30 NATO müttefikinin alacağı bir karar. Başka ülkelerin değil" ifadelerini kullandı.

NATO ve Rus yetkililer çarşamba günü görüşecek. Moskova temsilcileri perşembe günü de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ile masaya oturacak.

Washington, geçen hafta yapığı açıklamalarda Rusya'nın taleplerini kabul edemeyeceklerini söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, krizin diplomatik yollarla çözülmesini tercih edeceklerini belirtirken Başkan Joe Biden, Ukrayna'nın işgal edilmesinin Rusya için ciddi sonuçları olacağını belirtmişti.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor. Rusya pazartesi günü ABD ile yaptığı görüşmede böyle bir planları olmadığını belirtti.