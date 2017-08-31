ABD Rusya Başkonsolosluğunu kapatıyor

DHA-Dış Haberler

Nafiz ALBAYRAK-New YORK-ABD(DHA) ABD, Rusya\'nın San Francisco kentindeki başkonsolosluğu ile başkent Washington ve New York\'taki ek temsilciliklerini kapatmasını istedi . ABD Dışişleri Bakanlığı\'nın açıklamasında Rusya\'ya 2 Eylül\'e kadar süre tanınındığı belirtildi ve kararın Rusya\'nın kendi topraklarındaki Amerikan temsilciliklerini azaltma girişimine karşı bir misilleme olduğu açıklandı. Rusya, ABD\'nin uyguladığı yaptırımlar gerekçesiyle ülkedeki ABD temsilciliklerini azaltacağını duyurmuştu.