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ABD Rusya Başkonsolosluğunu kapatıyor

DHA-Dış Haberler Nafiz ALBAYRAK-New YORK-ABD(DHA) ABD, Rusya'nın San Francisco kentindeki başkonsolosluğu ile başkent Washington ve New York'taki ek temsilciliklerini kapatmasını istedi

31 Ağustos 2017 22:50

DHA-Dış Haberler

Nafiz ALBAYRAK-New YORK-ABD(DHA) ABD, Rusya\'nın San Francisco kentindeki başkonsolosluğu ile başkent Washington ve New York\'taki ek temsilciliklerini kapatmasını istedi . ABD Dışişleri Bakanlığı\'nın açıklamasında Rusya\'ya 2 Eylül\'e kadar süre tanınındığı belirtildi ve kararın Rusya\'nın kendi topraklarındaki Amerikan temsilciliklerini azaltma girişimine karşı bir misilleme olduğu açıklandı. Rusya, ABD\'nin uyguladığı yaptırımlar gerekçesiyle ülkedeki ABD temsilciliklerini azaltacağını duyurmuştu.

 

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