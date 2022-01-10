ABD-Rusya arasında güvenlik görüşmeleri başladı

ABD ile Rusya arasındaki güvenlik görüşmeleri, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy R. Sherman ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov başkanlığında İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

İki ülkeden üst düzey diplomatların da katıldığı Stratejik İstikrar Diyaloğu'nun (SSD) olağanüstü toplantısında, ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna sorunu, NATO'nun doğuya doğru genişlemesi, nükleer silahların kontrolü ve siber suçlar gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Görüşmelerin ardından tarafların, TSİ 19.30'dan itibaren ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy R. Sherman ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un dün akşam Cenevre'de bir araya geldiğini ve bugünkü görüşmelerin gündeminin ele alındığını belirtmişti.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti. Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.