ABD-Rusya arasında diplomasi satrancı: Göçmen vizesi isteyen Ruslar artık Varşova'ya gitmek zorunda

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ABD ile Rusya arasında tırmanan diplomatik gerilimin ardından artık Rusya vatandaşları, göçmen vizesi almak için Polonya'ya gitmek zorunda kalacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Rus vatandaşlarının artık bu başvuru için Varşova'ya gitmesi gerekeceğini ifade etti.

İki ülke, karşılıklı olarak birbirlerinin diplomatlarını sınır dışı etmiş; Moskova, ABD'nin Rusya'daki diplomatik misyonlarında çalışabilecek yabancı işçi sayısını kısıtlamıştı.

ABD'nin kararına Telegram üzerinden tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, ABD'li diplomatların karardan önce de uzun süredir "rutin işlemleri cehenneme çevirdiğini" iddia etti.

Washington ise alınan kararın Moskova'nın hamlelerinin sonucu olduğunu savundu. AFP'ye açıklama yapan bir ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, yabancı çalışanlara getirilen kotanın verebildikleri hizmetleri kısıtladığını, bu sebeple bazı rutin hizmetleri veremediklerini ifade etti.