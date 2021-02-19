ABD, resmi olarak Paris İklim Anlaşması'na döndü

ABD, bugün küresel iklim krizi mücadelesinde büyük bir adım olan Paris Anlaşması'na resmen döndü.

The Guardian'da yer alan habere göre, Donald Trump döneminde ABD'nin ayrıldığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi içindeki Paris Anlaşması'na 107 gün sonra resmi olarak dönüldü.

Joe Biden, ABD Başkanı olarak göreve başladığı ilk gün Paris İklim Anlaşması'na dönülmesine yönelik bir kararname imzalamıştı. Bugün, geri dönme adımı resmiyete kavuştu.

Donald Trump yönetimi Paris İklim Anlaşması'ndan ayrıldığını 2019 yılında duyurmuş ancak resmi ayrılık 4 Kasım 2020'de gerçekleşmişti.

Çin'le birlikte dünyadaki en fazla karbon emisyonuna neden olan ABD'nin iklim kriziyle mücadelede somut adımlar atması ve katkı sağlaması bekleniyor.

Paris İklim Anlaşması neden önemli?

İklim kriziyle küresel mücadelede temel olarak görülen 2015'te onaylanan Paris İklim Anlaşması, sera gazı emisyonunu 2030'a kadar 56 milyar ton düşürmeyi hedefliyor. Bu hedefle küresel sıcaklık artışının yüzyılın sonuna kadar 2 derecenin altında tutulması isteniyor. Hukuki olarak bağlayıcılığı olmayan anlaşma çerçevesinde her ülkenin kendi iklim hedefleri bulunuyor.

2016 yılında Fransa’nın başkenti Paris'te düzenlenen İklim Zirvesi Konferansı'nda (COP21) üzerinde mutabakat sağlanan anlaşmanın, çevre konusunda bugüne kadar varılan en kapsamlı metin olduğu belirtiliyor.

Anlaşmaya göre, fosil yakıtlarının kullanımı kısaltılarak sera gazı emisyonları azaltılarak küresel sıcaklık artışının 1,5 ila 2 derecede kalması için çaba gösterilecek. Metin, sera gazları emisyonunun düşürülmesi ile ilgili olarak ulusal düzeydeki planların beş yılda bir gözden geçirilmesini öngörürken, gelişmekte olan ülkelerin bu alandaki mücadele için yılda en az 100 milyar dolar destek aktarması hedefleniyor.

Anlaşmada, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı hazırlıklı olunması ve sera gazları emisyonunu azaltan çevreci ve sürdürülebilir ekonomilerin desteklenmesi gibi maddeler de yer alıyor. Küresel sıcaklık artışının düşürülmemesi halinde kuraklık, çölleşme, bitki ve hayvan nesillerinin yok olması ve deniz seviyesinin yükselmesi öngörülüyor. Bu anlaşma ile fosil yakıtların kullanımın azaltılması hedefleniyor.