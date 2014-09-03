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Ekonomi
Deutsche Welle

ABD rekabette Almanya'yı geçti

ABD, Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan Küresel Rekabet Gücü Endeksi'nde iki sıra yükselerek üçüncü oldu. ABD'nin geride bıraktığı Almanya ise bu yıl listede 5'inci oldu.

03 Eylül 2014 14:10


Dünyanın en rekabetçi ülkesi İsviçre'yi ikinci sırada Singapur izliyor. İsviçre, böylece 6'ncı kez üst üste bu unvana layık görülen ülke oldu.

Almanya'nın rekabet endeksinde hafifçe gerilemesinde etkili faktörlerin başında, asgari ücret uygulamasına geçilmesinin istihdam piyasasına ek yük getirmesi ihtimali geliyor.

Raporu hazırlayan uzmanlar, Almanya nüfusunda yaşlıların oranının artışıyla birlikte gözlenen demografik değişime karşı daha fazla kadın ve göçmenin çalışma hayatına kazandırılması gerektiğine işaret ediyor.

AB'nin krizle mücadele eden ülkelerinden Portekiz ve Yunanistan'ın başarısı listeye de yansıdı. Portekiz, geçen yıla kıyasla 15 sıra birden yükselerek 36'ncılığa tırmandı. Yunanistan da yoksul kalkınma ülkelerinin öbeklendiği 81'incilikten 10 sıra birden yükselmeyi başardı.

'Ukrayna faktörü' hangi ülkeleri etkileyecek?

Çin bu yıl bir sıra yükselerek 28'inci olurken, Türkiye, Güney Afrika ve Brezilya geriledi. Türkiye, Küresel Rekabet Gücü Endeksi hesaplamalarına göre 144 ülke arasında 45. sırada yer aldı. Türkiye bir önceki yıl 148 ülke arasında 44. sırada konumlanmıştı.

Dünya Ekonomik Forumu'nun Cenevre'deki merkezinde raporu tanıtan araştırmacılardan Benat Bilbao-Osorio, Ukrayna kriziyle bağlantılı gelişmelerin Rusya ve tüm ticaret ortaklarını etkileyeceğine dikkat çekti.

Endeks, altyapı, makro ekonomik istikrar, sağlık, ilköğretim, istihdam piyasası gibi alanların da değerlendirildiği 12 kategoriden oluşuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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