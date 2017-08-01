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Dünya

ABD: Rakka'da tek ortağımız Suriye Demokratik Güçleri; Esad'dan yardım istemiyoruz

"Suriye rejiminin yardımını hiçbir zaman istemiyoruz"

01 Ağustos 2017 13:42

IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, Suriye’de ‘sadece Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile hareket ettiklerini’ söyledi. Rakka’nın tamamen kontrol altında olduğunu söyleyen Dillon, “Suriye rejminin yardımına ihtiyacımız yok ve hiçbir yardım istemiyoruz” dedi. Amerikalı sözcü, Rusya’yla çatışmasızlık bölgeleri dışında aktif bir koordinasyon içinde olmadıklarını da söyledi.

Erbil merkezli Rudaw gazetesine konuşan Dillon, IŞİD’in fiili başkenti olan Rakka’nın SDG tarafından tamamen kuşatıldığını belirterek, “IŞİD kuşatmayı kırmak için çok uğraştı. Örgüt mensupları, bomba yüklü araç saldırıları düzenledi. O saldırıların püskürttük. IŞİD’lilerin kentten çıkmasına imkân yok” dedi.

Dillon, bazı IŞİD’lilerin kaçmak için silah bırakarak sivillerin arasına karıştığına da dikkat çekerek, “Sivillerin çıkışı için birkaç nokta var ancak IŞİD’lilerin kaçmaması için de kontrol noktaları oluşturuldu” ifadelerini kullandı.

Dillon, Suriye ordusunun harekât planladığı bilinen Deyrül Zor gibi yerlerdeki IŞİD varlığı hakkında da şu ifadeleri kullandı: “Durum değerlendirmesini Rakka’nın kurtarılmasından sonra yapacağız. Sahada kimin nerede olduğuna bakmak gerekecek” dedi

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