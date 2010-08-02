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'ABD radar üssünü Türkiye'ye yerleştirilecek'

Times gazetesi, ABD'nin İran'a karşı uygulamaya geçireceği füze kalkanlarının radar sisteminin Türkiye ya da Bulgaristan'a yerleştirileceğini iddia etti.

02 Ağustos 2010 03:00

T24 - Times gazetesi, ABD'nin İran'a karşı uygulamaya geçireceği füze kalkanlarının radar sisteminin Türkiye ya da Bulgaristan'a yerleştirileceğini iddia etti.

Times, ''Füze kalkanı projesinde geri sayım başladı'' başlıklı bir haber yayınladı.

Güney Avrupa'yı İran'ın olası füze saldırısından korumayı amaçladığı söylenen ve George Bush döneminde hazırlanan füze kalkanı projesi, Rusya'nın muhalefeti ardından iptal edilmişti.

Times, Amerikan basınına dayandırdığı haberinde, "savunma bakanlığı yetkililerinin füze kalkanı projesinin kilit parçası olan radar üssünün Türkiye ya da Bulgaristan'a yerleştirilmesi konusunda anlaşmaya yakın olduklarını" aktardı.

Pentagon yetkilileri, ''kabus senaryolarının'' İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik bir saldırısına, Tahran'ın Türkiye'den Körfez bölgesine uzanan alandaki Amerikan üslerine saldırıyla karşılık vermesi olduğunu söylüyor.

Bu bağlamda da yeni radar istasyonunlarından birinin Avrupa'nın güneyine diğerinin de Körfez bölgesine yerleştirilmesinin planlandığı haberdeki ayrıntılardan.


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