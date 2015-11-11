ABD: PYD'nin yarı özerklik geliştirmesini istemiyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, PKK'nın Suriye kolu PYD'nin Suriye'de etkili olduğu bölgelerde yarı özerklik ilan etmesini istemediğini söyledi.

Aljazeera’nın haberine göre, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü konusunda kararlı olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mark Toner, başkent Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Suriye'ye ilişkin kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Toner, bir gazetecinin “Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun, CNN'e verdiği röportajda ABD'nin Iraklı Kürtler olan Peşmergelere verdiği desteğe karşı olmadıklarını, ancak YPG'ye de bu desteğin verilmesinden de memnuniyet duymayacakları şeklindeki sözlerini hatırlatarak buna ilişkin yorumunuz ne ?" sorusuna verdiği yanıtta, “Röportajı duymadım. Ama çok açık ki biz Peşmergelere destek veriyoruz. Irak ordusunun gözetimi ve denetimi doğrultusunda. Peşmergeler, İŞİD ile mücadelede verimli ve önemli bir etken. YPG'ye gelince, onlara yardım yapılıp yapılmadığının farkında değilim. İŞİD kontrolündeki kentleri geri alma çabalarını hava saldırıları yoluyla desteklemeyi sürdüreceğiz. Sahada etkin mücadele ettikleri için bu destek sürecek" dedi.

Toner, başka bir gazetecinin, “PYD etkili savaşıyor ama silah ve mühimmat vermeyeceğiz diyorsunuz. Etkili savaşıyorlarsa silahları Ruslardan mı alsınlar?" şeklindeki sorusunu da, “Söylediğim şu ki, PYD'ye Amerikan silahları vermiyoruz. Bu konudaki kararımız değişirse, size bildiririz. Ama şu anda verdiğimiz destek sadece hava saldırılarıyla" diye yanıtladı.

“Kapsamlı siyasi geçiş”

Mark Toner, PYD'nin silahlı kanadı YPG'ye, silah ve mühimmat desteği verilmemesinin nedenini de başka bir soru üzerine açıkladı. Toner, “Yani YPG'ye silah, mühimmat yardımını artık yok mu sayıyorsunuz ? " sorusuna ise, Toner, “Varsayımlara ilişkin konuşmak istemiyorum. YPG'ye verdiğimiz destek, ne kadar etkili oldukları konusunda da çok açık olduk şimdiye kadar. Ama bazı uyarılar konusunda da konuştuk. Biz onların Suriye'de bir çeşit yarı özerklik geliştirmelerini istemiyoruz. Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğüne olan taahhütlümüz sürüyor. Suriye'de kapsamlı ve anlaşmalı bir siyasi geçiş sürecine odaklıyız. İŞİD ile mücadelede, YPG'nin ne kadar etkin ve güçlü olduğunu bilmekle birlikte, bizim duruşumuz bu yönde" şeklinde cevap verdi.