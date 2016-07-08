ABD, NATO zirvesi öncesi yineledi: PYD ve YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, NATO Zirvesi öncesi Erdoğan'ın açıklamalarına ithafen PYD ve YPG'yi "terör örgütü" olarak görmediklerini yineledi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, ABD'nin PYD ve YPG'ye bakışının değişmediğini açıkladı.

Washington'daki günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kirby, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönündeki ifadelerine dair soruya şu cevabı verdi:

“Varşova’da yapılacak görüşmelerin önüne geçmek istemiyorum. Biz PKK’yı terörist örgüt olarak görmeyi sürdürüyoruz. Dün de söylediğim gibi, Türkiye’nin PKK’nın terör eylemlerinden dolayı kendisini, vatandaşlarını savunma hakkı ve sorumluluğu var. PKK’ya şiddet eylemlerine son verme ve müzakerelere geri dönme çağrımız devam ediyor. YPG ve PYD ile görüşlerimizde bir değişiklik yok. Onları terörist örgüt olarak görmüyoruz.”

Erdoğan, Varşova öncesi yaptığı basın toplantısında “Bugün klasik tehditler yanında, DAİŞ, El-Kaide, PYD, PKK, YPG gibi terör örgütlerinin sebep olduğu yeni güvenlik sınamalarıyla karşı karşıya bulunuyoruz” demişti.