ABD: Putin Ukrayna için daha fazlasını yapmalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini "Doğru yolda atılmış bir adım" olarak nitelemesinin ardından ABD'den ilk yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı "Putin daha fazlasını yapmalı" dedi.

Günlük basın brifinginde konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Jen Psaki, özellikle Doğu Ukrayna'daki referandum planları konusunda Putin'den daha somut adımlar gelmesi gerektiğini ifade etti.

Vladimir Putin, yaptığı son açıklamada, Doğu Ukrayna'daki Rusya yanlılarına 11 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan özerklik referandumunu erteleme çağrısını yapmıştı.

'Rusya seçim güvenliğini sağlamalı'

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise, "Daha önce de planlanan referandumun yasa dışı olduğunu söylemiştik. Sayın Putin'den 'erteleme' çağrısının ötesinde bir açıklama görmemiz gerekiyor" dedi.

Ukrayna'da 25 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önemine değinen Psaki, "Rusya'nın bölgedeki yandaşları üzerindeki etkisini kullanması ve Ukraynalıların güven içinde oy vermesine katkıda bulunması gerekiyor" dedi.

Psaki, 25 Mayıs seçiminin Ukrayna için bir sonraki kritik adım olduğunu ifade etti.

ABD Rusya'nın "Askerlerimizi Ukrayna sınırından çekiyoruz" açıklamasına ise temkinli yaklaşıyor.

Daha önce Mart ayı içerisinde de Moskova'dan benzer açıklamalar geldiğini hatırlatan sözcü Psaki, "Sözler verildi ancak uygulamaya geçirilmedi" dedi. Psaki, şu ana kadar Rus askerlerinin sınırdan çekildiğine dair bir işaret olmadığını da ifade etti.

Rus yanlıları Putin'in önerisini görüşecek

Putin açıklamalarında İsviçre Cumhurbaşkanı ve AGİT Başkanı Didier Burkhalter'le düzenlediği ortak basın toplantısında, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılara seslenip, bölgenin özerkliği veya Kiev'den bağımsızlığı için 11 Mayıs'ta yapılması planlanan referandumun ertelenmesi çağrısında bulunmuştu.

Doğu Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki Rus yanlısı militanların liderleri, Putin'in çağrısını 'halk konseylerinde' tartışacaklarını söyledi.

Rus yanlısı güçler Pazar günü düzenlenmesi planlanan özerklik referandumu için hazırlıklarını tamamlamış ve milyonlarca oy pusulası basmıştı.

Donetsk'teki Rusya yanlılarının lideri "Putin'e saygı duyuyoruz. O dengeli bir politikacı. Bu yüzden önerilerini görüşme kararı aldık" dedi.

Rus haber ajansı Ria Novosti ise, Luhansk'taki Rus yanlılarının da konuyu halka soracaklarını belirtti.