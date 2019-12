ABD protestocular Wall Street'e dayandı

T24 - ABD'de ekonomik kriz ve işsizliğe karşı günlerdir protesto eden binlerce kişi bu kez New York Borsası'nın bulunduğu Wall Street'i işgal etmeye kalktı. Baskıncıları polis zor kullanarak geri püskürttü, çok sayıda kişi polis tarafından gözaltına alındı.





Ülke genelinde adım adım yayılan protestoların ilk başladığı yer olan New York'ta binlerce kişiden oluşan bir grup, gün içinde gerçekleştirdikleri protestoların ardından, dün akşam 'Wall Street'i işgal et', 'Kimin sokağı, bizim sokağımız' sloganları atarak, New York polisinin bariyerlerle dört bir yanını kapadığı Wall Street'i işgal etmeye kalktı.





New York Borsası'nın işlem gördüğü Wall Street'i işgal etmek isteyen göstericilere polis sert davrandı. 'Biz halkız, birliğiz, asla yenilmeyeceğiz' sloganları atmaya başlayan kalabalığı zor kullanarak Wall Street'e girmelerine engel olan polis ile protestocular arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis, çok sayıda protestocuyu gözaltına aldı. Protestocular daha sonra Wall Street girişinde oturma eylemi yaptı.





New York'ta üçüncü haftasına giren ve kentin ünlü finans caddesi Wall Street çevresinde yoğunlaşan protesto gösteri ve yürüyüşleri, 'Wall Street baskını'ndan önce de sürdü. Aralarında öğretmenler, avukatlar, maden isçileri, ulaşım isçileri, hemşireler, doktorlar gibi değişik meslek gruplarını temsil eden sendikalar, meslek birlikleri ile öğrencilerin de destek verdiği gösterilerin ardından düzenlenen yürüyüşlerde, 'Halkı satıp bankaları kurtardılar', 'Savaşlara son verin, zenginleri vergilendirin' diye sloganlar atan binlerce kisi, Amerikalıların yüzde 99'unun çıkarlarını yüzde 1'lik azınlığa karşı koruduklarını belirterek bu görüşü savunan pankartlar taşıdı. Protestocular, daha sonra kapitalist sistem, işsizlik, ekonomik ve toplumsal eşitsizlik gibi sorunlara tepkiler içeren konuşmaların yapıldığı, New York Belediye Binası yakınlarındaki Foley Park'ta toplandı.



ABD'nin ekonomik, sosyal, eğitim ve sağlık siteminde köklü değişiklikler isteyen protestocular, Wall Street'i işgal edinceye kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.