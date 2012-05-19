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Predatorlerin Uludere'de 37 dakikalık görüntü aldığı ortaya çıktı

Uludere'de 34 sivil vatandaşın hayatını kaybettiği hava operasyonunda Amerikan Predator uçaklarının rolüne ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı

19 Mayıs 2012 00:23

Uludere'de 34 vatandaşın hayatını kaybettiği olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Olay gecesi yerli Heronlar tarafından yapılan ilk tespitin ardından bölgeye gelen Amerikan Predatorların bölgede 37 dakika boyunca görüntü aldığı, operasyon kararının ardından da bölgeden ayrıldığı öğrenildi.

NTV'de yer alan habere göre; Amerikan insansız hava araçlarının olay gecesi bölgede 37 dakika süreyle keşif yaptıkları, hava harekatı kararı alınınca uçuş emniyeti açısından bölgeden uzaklaştırıldıkları öğrenildi.

NTV'nin edindiği bilgiye göre, operasyon günü, kimliği belirsiz kişilerin Türkiye topraklarına geçiş yapmak üzere olduğu tespiti ilk olarak Heronlar tarafından yapıldı.
 
O sırada Kandil bölgesinde bir başka keşif görevi için bulunan Amerikan Predator uçakları, ilk tespitten 3 saat 4 dakika sonra grubun Irak içlerine kaçabileceği endişesiyle bölgeye çağrıldı.
 
Amerikan uçakları operasyon bölgesi üzerinde sadece 37 dakika kaldı.
 
Hava harekatı kararı verilince de uçuş emniyetini tehlikeye atmamak için predatörlerin bölgeden ayrılmaları istendi.
 

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