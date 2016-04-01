ABD polisinden Erdoğan'ın korumalarına: Kendinize hakim olmanız lazım, bırakın protesto etsinler

ABD'de yayınlanan Foreign Policy dergisinin internet sitesinde, Erdoğan’ın korumalarının protestoculara sert müdahalesinin ardından Amerikan polisinin devreye girmeye çalıştığını ve Erdoğan'ın korumalarını uyardığını aktardı. Haberde ABD polisinin korumalara, "Siz de sorunun bir parçasısınız. Kendinize hakim olmanız lazım. Bırakın protesto etsinler" dediği aktarıldı.

NPC: Kınıyoruz

ABD'li gazeteciler birliği Ulusal Basın Kulübü (NPC), Brookings Enstitüsü önünde yaşananları yayınladığı bir yazılı açıklamayla kınadı.

Açıklamada NPC Direktörü Thomas Burr, "Türkiye'nin lideri ve korumaları ABD'de misafirdir. Gazetecilere, göstericilere ya da herhangi birisine müdahale hakları yoktur. Tartakladıkları insanlar orada sadece işlerini yapmaya çalışıyordu ya da bu ülkede sahip oldukları yasal haklarını kullanıyorlardı" dedi.

Burr, Türkiye'de temel insan haklarına ve basın özgürlüğüne saygısızlığın giderek arttığını gözlemlediklerini ifade ederek, "Erdoğan bu istismarı başka ülkelere ihraç edemez. Kınıyoruz" dedi.

4. Nükleer Güvenlik Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Brookings Enstitü'de yapacağı konuşma öncesi protesto edilmişti. Erdoğan'ın korumaları, protestoculara tekme ve yumruklarla müdahale etmişti.