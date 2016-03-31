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Dünya

ABD polisi yanlış bilgi üzerine Erdoğan'ın geçiş güzergâhını trafiğe kapattı

Erdoğan ve yanındakileri taşıyan konvoy bir süre trafikte beklemek zorunda kaldı

31 Mart 2016 12:47

Nükleer Güvenlik Zirvesi için ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Andrew Mellon Oditoryumu'nda, Türk ve Amerikalı işadamları ile yemekli bir toplantıya katılmak için konvoy ile birlikte yola çıktı. Amerikalı polisler araçlarla, yanlış bilgi üzerine Erdoğan'ın geldiği yöndeki trafiği kesince, Erdoğan ve yanındakileri taşıyan konvoy bir süre trafikte beklemek zorunda kaldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yapılan yanlışlığı farkeden polisler, trafiği yeniden açtıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan konvoy oditoryuma ulaşabildi.

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