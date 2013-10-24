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Yaşam

ABD polisi oyuncak tüfekli çocuğu vurdu

Vurulan gencin babası Rodrigo Lopez, sahte tüfeğin bir arkadaşına ait olduğunu ifade etti

24 Ekim 2013 15:58

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde oyuncak tüfek taşıyan 13 yaşındaki bir çocuk polis tarafından vurularak öldürüldü.

Kaliforniya eyaletine bağlı Santa Rosa kentinde AK-47 benzeri bir oyuncak tüfek taşıyan 13 yaşındaki Andy Lopez isimli bir çocuk polis tarafından uyarıldı.

Şerifin iki yardımcısı gerçek olduğunu sandıkları tüfeği bırakmayan çocuğa ateş etti. Andy Lopez, olay yerinde hayatını kaybetti. Görgü tanıkları olay sırasında birkaç el silah sesi duyduklarını söylediler.

 

Vurulan gencin babası Rodrigo Lopez, sahte tüfeğin bir arkadaşına ait olduğunu ifade etti.

Bu arada, ölen gencin kemerinde bir de plastik tabanca bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, genci vuran polislerin idari izne ayrıldıkları kaydedildi.

Şerif Steve Freitas, "trajedi" sözleriyle nitelendirdiği olayla ilgili olarak doğru ve şeffaf bir soruşturma yapılacağı sözünü verdi.

 

 

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