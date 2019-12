ABD polisi eylemcilere böyle gaz sıktı!

T24

Kaliforniya Üniversitesi’nde protesto gösterisi düzenleyen öğrencilere yapılan müdahale tepki çekti.ABD’nin borsa ve finans merkezi Wall Street’te başlayıp önce tüm ülkeye, ardından da Avrupa’ya yayılan Occupy Wall Street (Wall Street’i İşgal Et) protesto hareketine Amerikan polisinin müdahalesi gittikçe sertleşiyor.Dün Kaliforniya Üniversitesi’nde harekete destek için yapılan bir öğrenci eyleminde polisin pasif öğrencilerin gözlerine doğrudan biber gazı sıktığını gösteren video ülkede şok etkisi yarattı. Videoda bir polis memurunun, ekiplerce kuşatılmış ve yerde oturan bir grup öğrencinin gözlerine soğuk kanlılıkla biber gazı spreyi sıktığı görülüyor.ABD'de polis, Occupy Wall Street eylemcilerinin barışçı eylemlerine karşı son hafta gittikçe sertleşmiş, eylemlerin merkezi New York'ta parklarda işgal eylemi yapan eylemcilere biber gazı, jop ve şok cihazlarıyla saldırmıştı. Operasyonlarda çok sayıda gösterici gözaltına alındı.Wall Street'i İşgal Et hareketi, ABD'de dev finans şirketlerinin ekonomi üzerindeki yıkıcı etkisini ve devlet tarafından kayırılmasını protesto amacıyla bir grup Amerikalı tarafından başlatıldı. Önce New York'un finans merkezi Wall Street'te park işgali ve gösteri olarak başlayan hareket, kısa sürede hızla büyüyerek diğer ABD kentlerine de yayıldı.