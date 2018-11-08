ABD, PKK'nın 3 üst düzey yöneticisinin başına ödül koydu; köşe yazarları gelişmeleri nasıl yorumladı?

T24 Haber Merkezi

ABD yönetimi PKK'nın üst düzey 3 yöneticisinin başına milyonlarca dolar değerinde para ödülü koydu. Ödüle ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan "YPG ve PYD'yi perdelemek içinse yakında ortaya çıkar. 'PKK'yı PYD ve YPG'den ayırıyoruz' diyerek bizi kandıramazlar" açıklaması geldi.

Ankara'daki bu "yarı iyimser hava" gazetelerde yorum yapan köşe yazarlarına da yansıdı. Bugün yayımlanan gazetelerdeki yorumlarda "Ankara’da ihtiyatlı bir iyimserlik", "Perdeleme ve Türkiye'yi kandırma işi" ifadeleri yer aldı.

T24'ün dikkati çektiği bazı gazete yazarları şu yorumları yaptı:

Abdulkadir Selvi / Hürriyet: ABD’nin PKK kararı ne anlama geliyor?

ABD’nin PKK’nın ‘troykası’nın başına koyduğu ödülle ilgili Ankara’da “ihtiyatlı bir iyimserlik” söz konusu. Öyle aman aman eteklerin zil çaldığı sevinçli bir durum söz konusu değil ama atılan adım küçümsenmiyor. Tam aksine siyasi ve sembolik anlamı büyük bir karar olarak görülüyor.

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Salih Tuna / Sabah: Akılları sıra aklımızı alacaklar!

Mahut ödül kararıyla da "Soçi süreciyle" tahkim edilen Rusya - İran - Türkiye mutabakatını zevale uğratacak!

Nasıl mı?

Takdir edersiniz ki ABD'nin Karayılan, Bayık ve Kalkan kararı, PKK'da muazzam şok etkisi yaratmakla kalmayacak, nihayetinde örgütün Suriye koluyla (YPG) Kandil arasında ayrışmaya, hatta çatışmaya neden olacaktır.

Kandil naçar Rusya ve İran'a yaklaşmanın yollarını arayacak...

Rusya ve İran da ABD'nin YPG ile Suriye'de kuracağı "İkinci İsrail"e karşı Kandil'e özel ilgigösterecektir.

Bu da sonuç itibariyle Türkiye - Rusya ve İran mutabakatına "Kandil fitnesi" sokmak demektir.

Demek ki ABD Karayılan, Bayık ve Kalkan'ın başına ödül koymuyor, mezkûr ülkelerin başına çorap örüyor.

Sizin anlayacağınız, akılları sıra aklımızı alıp, bir taşla kuş sürüsü vuracaklar.

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Muharrem Sarıkaya / HaberTürk: Washington’un beklediği…

PKK’nın lider kadrosunun üç isminin başına ödül koyan Washington, karşılığında Ankara’dan talepte bulundu mu?

Kararın açıklanmasının ardından 2 gündür konuştuğum diplomatik kaynaklardan aldığıma göre, kararın alınma sürecine Ankara’nın herhangi bir dahli söz konusu olmamış.

ABD yönetimi PKK’nın lider kadrosu Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan ile ilgili kararını ilk olarak önceki hafta Dışişleri Bakanlığı’ndan Washington’a giden heyetin görüşmesi sırasında dile getirmiş.

PKK’nın üç lider kadrosu konusunda kararlılıklarının olduğunun altı çizilmiş, “PKK’nın ABD’de uluslararası terör örgütü olarak kabul edildiğine” de vurgu yapılmış.

Bu kararı almalarının “ilişkilerin yeniden canlanması için bir iyi niyet göstergesi olarak kabul edilmesi” de istenmiş.

Ankara’nın da benzer şekilde “ilk adımını Rahip Brunson ile attığı iyi niyet adımlarının devamını getirmesi” talep edilmiş.

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Orhan Bursalı / Cumhuriyet: Beklenmedik karar, PKK, ABD ve plan ne?

Amerika’nın PKK’nin en tepedeki 3 yöneticisinin “başına ödül” koyması şüphesiz ki şaşırtıcı oldu. Bu karar aynı zamanda ABD’nin Türkiye ile ilişkilerini kilitleyen PKK sorunu karşısında, açmaz içine düştüğünün ve bu sorunu aşmak için böyle bir karar almak zorunda kaldığının da kanıtı veya itirafı.

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Arslan Bulut / Yeniçağ: Yeni açılımı ABD mi başlattı?

Anlaşılıyor ki Türkiye yönetimi, mahalli seçimlere PKK'dan üç kelle alarak girecek! ABD'ye ne verdiler peki? "Fırat'ın doğusu" ne olacak? ABD ve Türkiye yönetimleri, Türk ve dünya kamuoyuna "PKK ile mücadele ediyoruz" görüntüsü vererek, Fırat'ın doğusundaki devlet hazırlığını "perdelemiş" olmuyor mu?

Tabii bir de "Cumhur İttifakı" için kullanılan "Türkiye'nin bekâsı" bahanesi var! Cumhur İttifakı sayesinde Türk milletine "altın kâse içinde öldürücü zehir" sunuluyorsa, bu kimin bekâsıdır?

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Yahya Bostan / Star: PKK’lı teröristleri ABD mi yakalayacak?

Washington terör örgütü PKK’nın sözde lider kadrosunda bulunan üç ismin başına ödül koyduğunu açıkladı. Bu teröristler Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan olarak sıralanıyor. ABD bu üç kişinin yakalanmasına yardımcı olacak kişi ya da kişilere 12 milyon dolar ödül vereceğini vaat ediyor.

Bu sürpriz bir adım ancak ortada tuhaf bir durum var. Çünkü aynı ABD bir yandan Münbiç’te Türk askeri ile ortak devriyeye başlıyor. Diğer yandan da Amerikan askerlerinin Fırat’ın doğusunda, Kobani’de YPG’li teröristlerle ortak devriye yaptığı ortaya çıkıyor.

Ankara ABD’nin teröristlerle aynı kareye girmesine tepkili. Cumhurbaşkanı Erdoğan o fotoğrafla ilgili “kabul edilebilir bir şey değil” dedi. Hatta Pazartesi günü Washington’dan “Teröristlerin başına ödül koyacağız” mesajı geldiğinde Ankara “Önce terör örgütüyle işbirliğine son verin” yanıtı verdi.

Peki, ABD ne yapmaya çalışıyor?

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