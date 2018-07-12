ABD petrol fiyatları tahminini yükseltti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, bu yıl için Brent petrolde varil fiyatı tahminini 73 dolara, gelecek sene için de 69 dolara çıkardı. ABD'nin bu yıl ve gelecek seneye ilişkin ham petrol üretim beklentisi ise sabit tutuldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), 2018 ve 2019'a ilişkin petrol fiyatı tahminini revize etti. EIA'nın "Temmuz 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatı bu yıl için 73 dolara, gelecek sene için de 69 dolara yükseltildi. EIA'nın hazirandaki raporunda, Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatı bu sene için 71 dolar, gelecek yıl için ise 68 dolar olarak tahmin edilmişti. Ayrıca, temmuz ayı raporunda, Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün ortalama fiyatının bu yıl için 67 dolar, gelecek sene için de 62 dolar olarak öngörüldüğü belirtildi.

EIA'nın geçen ayki raporunda, WTI türü ham petrolün ortalama fiyatının 2018 için 64.5 dolar, 2019 için ise 62 dolar olarak tahmin edildiği bildirilmişti.

Temmuz ayı raporunda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) bu yılki ortalama üretiminin günlük ortalama 31.9 milyon varil seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğine yer verilirken, bunun geçen seneye kıyasla günlük ortalama 0.6 milyon varil düşük olduğu kaydedildi.

EIA, ABD'nin 2018 ve 2019 yıllarına yönelik ham petrol üretim tahminlerini ise geçen ayki rapora göre sabit tuttuğunu duyurdu.

Buna göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 10.8 milyon varil, gelecek yıl ise 11.8 milyon varil olmasının öngörüldüğü belirtildi.

ABD'nin ham petrol üretimi geçen sene günlük ortalama 9,4 milyon varil seviyesinde gerçekleşmişti.