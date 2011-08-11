-ABD PEKİN'DEN AÇIKLAMA İSTİYOR WASHINGTON (A.A) - 10.08.2011 - ABD, Çin'in uçak gemisine neden ihtiyaç duyduğunu açıklamasını istediğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Victoria Nuland, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çin'in böyle bir teçhizata ihtiyacı konusunda yapacağı her türlü açıklamayı memnuniyetle karşılarız" dedi. Çin'in yeni uçak gemisinin, bu ülkenin diğer ülkeler kadar şeffaf olmadığı yönündeki büyük endişeyi arttırdığını belirten Nuland, Çin'in ABD'nin askeri edinimleri ve savunma bütçesi konusunda ABD kadar şeffaf olmadığını kaydetti. Nuland, "Askeri konularda açık ve şeffaf bir ilişki arzu ediyoruz" dedi. Sözcü Nuland ayrıca Sarı Deniz'de Güney Kore ile deniz sınırı yakınların