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BBC Türkçe

ABD: Paris saldırılarını planlayan IŞİD üyeleri Suriye'de öldürüldü

Pentagon, 130 kişinin hayatını kaybettiği IŞİD saldırılarını planladığı belirlenen iki militanın ABD'nin Suriye'de düzenlediği hava saldırılarında öldürüldüğünü açıkladı.

14 Aralık 2016 00:08

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2015'te düzenlenen Paris saldırılarıyla bağlantılı iki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü militanının Suriye'de öldürüldüğünü duyurdu.

Pentagon, hava saldırılarında öldürülen militanların adlarını Salah Gourmat ve Sammy Djedou olarak açıkladı.

Açıklamada iki militanının saldırıları planlayan IŞİD üyeleri arasında oldukları belirtildi.

Pentagon Sözcüsü Peter Cook, "Bu hava saldırısı, ABD'ye, ülkenin çıkarlarına ve dünyanın dört bir yanındaki müteffiklerimize saldırmayı hedefleyen IŞİD üyelerine yönelik eşzamanlı ve aralıksız çalışmanın bir göstergesi" dedi.

Cook, yine 2015'te Belçika'nın başkenti Brüksel'i hedef alan ama saldırı planı başarısız olan üçüncü bir IŞİD üyesinin de 4 Aralık'taki bir başka hava saldırısında öldürüldüğünü kaydetti.

Planladıkları saldırılarla Batılı ülkeleri hedef aldıkları ifade edilen üç şüpheliye de, Tunuslu Ebubekir El Hakim'in liderlik ettiği açıklandı.

Ebubekir El Hakim de, 16 Kasım'da ABD liderliğindeki koalisyonun düzenlediği hava saldırılarında öldürülmüştü.

IŞİD'in 13 Kasım 2015'te Stade de France'ın dışı ile Bataclan Konser Salonu ve çevresindeki restoran ve barlarda düzenlediği saldırılarda 130 kişi ölmüş, 350'den fazla kişi de yaralanmıştı.

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