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Dünya

ABD Pakistan'ı uyardı SAN FRANCISCO (A.A)

15 Eylül 2011 08:04

-ABD Pakistan'ı uyardı SAN FRANCISCO (A.A) - 15.09.2011 - Afganistan'ın başkenti Kabil'deki elçilikler bölgesi ile Vardak eyaletindeki ABD üssüne düzenlenen saldırıların ardında Pakistan merkezli Hakkani örgütünün olduğunu düşünen ABD, Pakistan'ı uyardı.  ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, ülkesinin, Amerikan askerlerini Afganistan'da saldırılar düzenleyen Hakkani militanlarından korumak için ''yapabileceği her şeyi yapacağını'' vurguladı.  Gazetecilere açıklama yapan Panetta, Pakistanlı yetkililerden Hakkani militanlarının bu tür saldırılarını engellemeleri konusunda nüfuzlarını kullanmalarını talep ettiklerini, ancak bu alanda çok az ilerleme kaydettiklerini belirterek, ''Sanırım (Pakistanlıların) almaları gereken mesaj şu; birliklerimizi korumak için yapabileceğimiz her şeyi yapacağız'' dedi.  ABD'nin birliklerini korumak için ne tür adımlar atacağına ilişkin soruları yanıtlamayan Panetta, bununla birlikte, Hakkani militanlarının ABD askerlerine saldırıp, ''Pakistan'daki güvenli bölgelerine kaçabilme'' yetileri konusunda endişe duyduğunu ve bunun ''kabul edilemez'' olduğunu belirtti.  Leon Panetta, ''Nasıl karşılık vereceğimiz konusunda konuşmayacağım. Sadece bu tür saldırıların sürmesine izin vermeyeceğimizi bilmenizi istiyorum'' diye konuştu.

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