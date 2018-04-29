T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

ABD Pakistan'a Taliban baskısını artırıyor: Yardımları ve statüsünü kaybedebilir

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson "ülkesinde barınan çeşitli terör örgütlerine tavırlarını değiştirmezse" Pakistan'ın askeri yardımları ve ABD'nin NATO dışı müttefik statüsünü kaybedebileceğini açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Taliban'ı ülkesinde barındırdığı gerekçesiyle Pakistan'a baskıyı artırdı.

Pakistan Taliban militanlarını ülkesinde barındırdığı iddialarını reddetse de Tillerson, Pakistan'ın Taliban'a yönelik tavrını değiştirmemesi durumunda bazı ayrıcalıklarını kaybedeceğini söyledi.

Tillerson'un açıklaması Donald Trump'ın Taliban'la mücadeleyi sürdürmeye karar verdiği yeni Afganistan stratejisini açıklamasından bir gün sonra geldi.

Pakistan, ABD'nin NATO dışı müttefikleri arasında bulunuyor ve bu sayede her yıl milyarlarca dolar yardım alıyor.

Tillerson, "Pakistan, ülkesinde barınan çeşitli terör örgütlerine tavırlarını değiştirmezse bu yardımlar tartışmaya açılabilir" dedi ve ekledi:

"Bu yönde hareket etmek Pakistan'ın çıkarınadır.

"ABD'nin çıkarı da istikrarlı bir Pakistan'dan yana.

"Pakistan nükleer bir güç ve silahlarının güvenliğiyle ilgili endişelerimiz var.

"Afganistan'daki savaşı biz kazanamayabiliriz ama Taliban da kazanamayacak."

Pakistan, topraklarının Taliban ve Afganistan'daki diğer örgütlerin militanları için bir sığınak olması gerekçesiyle ABD'nin kendisine yönelttiği eleştirileri göz ardı ediyordu.

Bunun nedenlerinden biri, İslamabad'ın bu grupları Hindistan'ın bölgede güç kazanmasının önünde bir engel olarak görmesiydi. Hindistan'ı Afganistan'da daha fazla rol üstlenmeye davet eden Donald Trump'ın Pakistan'ın bu stratejik hesaplarını değiştirmesi zor.

Rex Tillerson Washington'ın Pakistan'a uygulayabileceği baskılardan bazılarını dillendirdi. Bunların arasında askeri yardımı kesmek ve ABD'nin NATO dışı müttefiki statüsünden çıkarmak da yer alıyor.

Fakat Tillerson, fazla baskı uygulamanın İslamabad'ı istikrarsızlaştırma ihtimali taşıdığını da kabul etti.

Rex Tillerson, militanlara yönelik operasyonların olumsuz etkileriyle başa çıkmada her türlü yardımı teklif etti ve Hindistan'ı da Pakistan'ın çekincelerini gidermek için adım atmaya davet etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ABD Dışişleri Bakanı Rex TillersonPakistanABD NATODışişleri Bakanı Rex Tillerson TalibanPakistan TalibanTillerson Pakistan TalibanDonald Trump TalibanAfganistanTalibanABDBununHindistanHindistan AfganistanDonald Trump

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Atatürk’ün dediği gibi güçlüyle güçsüz değil, güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24