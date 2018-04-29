ABD Pakistan'a Taliban baskısını artırıyor: Yardımları ve statüsünü kaybedebilir

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Taliban'ı ülkesinde barındırdığı gerekçesiyle Pakistan'a baskıyı artırdı.

Pakistan Taliban militanlarını ülkesinde barındırdığı iddialarını reddetse de Tillerson, Pakistan'ın Taliban'a yönelik tavrını değiştirmemesi durumunda bazı ayrıcalıklarını kaybedeceğini söyledi.

Tillerson'un açıklaması Donald Trump'ın Taliban'la mücadeleyi sürdürmeye karar verdiği yeni Afganistan stratejisini açıklamasından bir gün sonra geldi.

Pakistan, ABD'nin NATO dışı müttefikleri arasında bulunuyor ve bu sayede her yıl milyarlarca dolar yardım alıyor.

Tillerson, "Pakistan, ülkesinde barınan çeşitli terör örgütlerine tavırlarını değiştirmezse bu yardımlar tartışmaya açılabilir" dedi ve ekledi:

"Bu yönde hareket etmek Pakistan'ın çıkarınadır.

"ABD'nin çıkarı da istikrarlı bir Pakistan'dan yana.

"Pakistan nükleer bir güç ve silahlarının güvenliğiyle ilgili endişelerimiz var.

"Afganistan'daki savaşı biz kazanamayabiliriz ama Taliban da kazanamayacak."

Pakistan, topraklarının Taliban ve Afganistan'daki diğer örgütlerin militanları için bir sığınak olması gerekçesiyle ABD'nin kendisine yönelttiği eleştirileri göz ardı ediyordu.

Bunun nedenlerinden biri, İslamabad'ın bu grupları Hindistan'ın bölgede güç kazanmasının önünde bir engel olarak görmesiydi. Hindistan'ı Afganistan'da daha fazla rol üstlenmeye davet eden Donald Trump'ın Pakistan'ın bu stratejik hesaplarını değiştirmesi zor.

Rex Tillerson Washington'ın Pakistan'a uygulayabileceği baskılardan bazılarını dillendirdi. Bunların arasında askeri yardımı kesmek ve ABD'nin NATO dışı müttefiki statüsünden çıkarmak da yer alıyor.

Fakat Tillerson, fazla baskı uygulamanın İslamabad'ı istikrarsızlaştırma ihtimali taşıdığını da kabul etti.

Rex Tillerson, militanlara yönelik operasyonların olumsuz etkileriyle başa çıkmada her türlü yardımı teklif etti ve Hindistan'ı da Pakistan'ın çekincelerini gidermek için adım atmaya davet etti.