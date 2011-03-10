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Dünya

ABD ÖZEL TEMSİLCİLERİ TÜRKİYE'YE GELİYOR WASHINGTON (A.A)

10 Mart 2011 09:42

-ABD ÖZEL TEMSİLCİLERİ TÜRKİYE'YE GELİYOR WASHINGTON (A.A) - 10.03.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığının Müslüman Toplumlar Özel Temsilcisi Farah Pandith ve Yahudi Düşmanlığıyla Mücadele Özel Temsilcisi Hannah Rosenthal, 10-17 Mart 2011 tarihlerinde Türkiye, Azerbaycan ve İspanya'yı ziyaret edecek. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pandith ve Rosenthal, Türkiye'deki temasları çerçevesinde hükümet yetkilileri, gençler ve toplum liderleriyle dinlerarası diyalog ve hoşgörü konusunda görüşmelerde bulunacak. Özel temsilciler, Azerbaycan ve İspanya'yı ziyaretlerinde de, nefret ve bağnazlığı sona erdirmeye odaklanan "Nefrete Karşı 2011 Saat" adlı kampanyanın tanıtımını yapacak, sivil toplum grupları, gençlik liderleri ve dinlerararası kuruluşlarla biraraya gelecek. Pandith ve Rosenthal bu iki ülkede ayrıca, farklı dinlere mensup kişiler arasında saygıyı, dini ve kültürel çoğulculuğu gösteren, tarihi öneme sahip mekanları ziyaret edecek.

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