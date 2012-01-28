-ABD Özbekistan'da askeri üs kurmayacak TAŞKENT (AA) - 28.01.2012 - ABD'nin Özbekistan'da askeri üs kurma planının olmadığı bildirildi. ABD'nin Taşkent Büyükelçisi George Krol, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Özbekistan'da askeri üs kurma gibi bir planının olmadığını kaydetti. Krol, ABD'nin Özbekistan'ı askeri olmayan yüklerin Afganistan'a ulaştırılması konusunda önemli bir partner olarak gördüğünü kaydederek, buna rağmen, ülkesinin Özbekistan'da askeri üs kurma planının bulunmadığını belirtti. Afganistan'daki askeri teknik malzemelerin Amerikan askeri birliklerinin çekilmesinin ardından Özbekistan'a verilip verilmeyeceği konusuna da değinen Krol, iki ülke arasında bu konuda herhangi bir anlaşma olmamasına rağmen, bu konunun iki ülke hükümetleri arasındaki müzakerelerin gündeminde yer aldığını dile getirdi. ABD yönetiminin, Mayıs 2005'te Andican'da meydana gelen olaylarla ilgili olarak uluslararası inceleme yapılmasını talep etmesi üzerine, iki ülke arasındaki ilişkiler bozulmuştu. Bu olayın ardından ülkedeki bir çok Amerikan kuruluşunun faaliyetine son verilirken, Afganistan'daki operasyonları desteklemek üzere Özbekistan'a bağlı Hanabad'da kurulan Amerikan askeri üssü Kasım 2005'te, Özbek Senatosunun aldığı karar çerçevesinde kapatılmıştı.