T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD Özbekistan'da askeri üs kurmayacak TAŞKENT (AA)

28 Ocak 2012 14:29

-ABD Özbekistan'da askeri üs kurmayacak TAŞKENT (AA) - 28.01.2012 - ABD'nin Özbekistan'da askeri üs kurma planının olmadığı bildirildi. ABD'nin Taşkent Büyükelçisi George Krol, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Özbekistan'da askeri üs kurma gibi bir planının olmadığını kaydetti. Krol, ABD'nin Özbekistan'ı askeri olmayan yüklerin Afganistan'a ulaştırılması konusunda önemli bir partner olarak gördüğünü kaydederek, buna rağmen, ülkesinin Özbekistan'da askeri üs kurma planının bulunmadığını belirtti. Afganistan'daki askeri teknik malzemelerin Amerikan askeri birliklerinin çekilmesinin ardından Özbekistan'a verilip verilmeyeceği konusuna da değinen Krol, iki ülke arasında bu konuda herhangi bir anlaşma olmamasına rağmen, bu konunun iki ülke hükümetleri arasındaki müzakerelerin gündeminde yer aldığını dile getirdi. ABD yönetiminin, Mayıs 2005'te Andican'da meydana gelen olaylarla ilgili olarak uluslararası inceleme yapılmasını talep etmesi üzerine, iki ülke arasındaki ilişkiler bozulmuştu. Bu olayın ardından ülkedeki bir çok Amerikan kuruluşunun faaliyetine son verilirken, Afganistan'daki operasyonları desteklemek üzere Özbekistan'a bağlı Hanabad'da kurulan Amerikan askeri üssü Kasım 2005'te, Özbek Senatosunun aldığı karar çerçevesinde kapatılmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24