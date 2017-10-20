ABD: Osman Kavala'yla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz

ABD, Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’nın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Kavala'nın gözaltına alınması gibi durumlar toplumun özgürce tartışma ve fikirlerini beyan etme haklarını ortadan kaldırıyor” dedi.

Türkiye’de son dönemde yaşanan gözaltı ve tutuklamalardan kaygı duyduklarını ifade eden Nauert, şöyle konuştu:

"Türkiye yargıda şeffaflıktan uzaklaşıyor ve alarm veren nitelikte bir trend haline gelen tutuklamalar söz konusu. Birçok olayın ardından Türk hükümetine bu gidişattan duyduğumuz kaygıları ilettik. İfade özgürlüğünün kısıtlanması, tutuklamalar, demokratik ve toplumsal haklar konusundaki erozyonlardan dolayı kaygılıyız. Kavala’nın gözaltına alınması gibi durumlar toplumun özgürce tartışma ve fikirlerini beyan etme haklarını ortadan kaldırıyor. Biz bu gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz."

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Fransa Dışişleri Sözcüsü Agnes Romatet-Espagne da Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı, iş adamı ve Türkiye’de sivil toplumun önde gelen isimlerinden Osman Kavala’nın gözaltına alınmasına tepki göstererek, “Bu davadaki gelişmeleri çok yakından takip edeceğiz” demişti.

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Gözaltına alınan Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra Kavala dün yaptığı açıklamada, "Soruşturma ve yargı makamlarının bu hatayı süratle düzelteceğine inanıyoruz. Konunun henüz soruşturma aşamasında olması nedeniyle, bu noktada acele değerlendirmeler yapmanın çok doğru olmadığını düşünmekteyiz. Kanaatimiz Osman Kavala hakkında bir yanlış anlamanın olduğu yönündedir. Kaldı ki, soruşturma ve yargı makamlarının bu hatayı süratle düzelteceğine inanıyoruz" demişti.