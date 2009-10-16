ABD Ortadoğu barışı için kararlı

ABD Başkanı Barack Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı Jim Jones, "Ortadoğu'da barışı sağlama konusunda kararlı ve azimli olduklarını" söyledi.



Filistin kökenli Amerikalıların kurduğu "American Task Force on Palestine" grubuna hitaben konuşan Jones, "Orta Doğu barışı konusunda açık, net, kesin ve kararlıyız" ifadesini kullandı.



"Sadece müzakere masasına oturtmayı hedefleyen görüşmelerin artık ötesine geçmeliyiz" diyen danışman, "Obama, bu hedefe ulaşma konusunda sarsılmaz bir irade gösteriyor. Bu hedefi ısrarla takip edeceğiz. İsrail-Filistin kavgasında asıl önemli olan, insanların şeref ve can güvenliği" dedi.



Özel temsilci George Mitchell'in taraflar arasında yeniden diyalog başlatabilmek için yürüttüğü çabaları öven General Jones, "İki devletin varlığını teminat altına alacak kesin anlaşma elde edebilmek için ön şartsız müzakerelere başlama vakti gelmiştir" dedi.

Filistin-İsrail müzakereleri, aralık 2008'den beri askıda bulunuyor.

