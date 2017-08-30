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Dünya

ABD, orta menzilli füze önleme testi gerçekleştirdi

Balistik füze savunma teknolojilerinin geliştirileceği vurgulandı

30 Ağustos 2017 18:25

ABD, Kuzey Kore'nin Japonya'nın üstünden geçen balistik füze fırlatmasından 1 gün sonra, Hawaii açıklarında orta menzilli füze önleme testini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

ABD Füze Savunma Ajansı testle ilgili, "Füze Savunma Ajansı ve ABD Donanması askerleri USS John Paul Jones (DDG 53) savaş gemisinde kompleks füze savunma uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi. Orta menzilli balistik füze, Standart Missile-6 (SM-6) güdümlü füzesiyle Hawaii açıklarında önlendi” açıklamasında bulundu.

Geminin, AN/SPY-1 adlı radar aracılığıyla Kauai'deki Pasifik Füze Menzil Tesisi'nden fırlatılan füzeyi tespit edip takibe aldığı belirtildi.

Açıklamada, büyümekte olan tehdide karşı balistik füze savunma teknolojilerinin geliştirilmeye devam edileceği vurgulandı.

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