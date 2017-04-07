ABD ordusu Suriye'ye füze fırlattı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'ye füze fırlattığı belirtiliyor.

Bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi Akdeniz'deki iki ABD gemisinden Suriye'ye en az 50 Tomahawk füzesi atıldığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin Han Şeyhun kasabasındaki sinir gazı kullanıldığı öne sürülen saldırının ardından ülkeye askeri müdahalede bulunabileceğinin sinyallerini vermişti.

Füzelerin saldırının meydana geldiği İdlib kentinin güneyindeki Humus kenti yakınlarındaki El Şayrat hava üssüne isabet ettiği belirtiliyor.

Donald Trump'ın ilerleyen dakikalarda açıklama yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan askeri müdahale ihtimalinin gündeme gelmesinin ardından Türkiye'nin "üzerine düşeni yapmaya hazır" olduğunu söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teşekkür ederim ama lafta kalmasın. Eğer bu hakikaten icraat ortaya konulursa, biz de Türkiye olarak, bize ne düşüyorsa yapmaya hazırız" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Suriye'nin geleceğinde hiçbir rolünün olmaması gerektiğini söylemişti.