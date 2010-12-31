ABD ordusu robot askerler yetiştirecek

T24

İnşaat işçisi robotlar

Robotların işsizliğe yol açma tehlikesi



California'daki düşünce kuruluşu Gelecek Enstitüsü'nün başkanı ve gelecek bilimci (fütürolojist)Marina Gorbis, yakın zamanda robotların giderek artan bir biçimde, savaşlardan çalışma yaşamına ve hatta mutfağımızın düzenlenmesine kadar her şeye egemen olacağını belirtti.Guardian gazetesinin haberine göre Gorbis, robotlarla insanların birlikte "yeni bir imkanlar dünyası" yaratabileceğine inanıyor.ABD ordusu, "BigDogs" adı verilen, 4 ayaklı mekanik yük taşıyan bir robotun geliştirilmesine destek veriyor. Kendi sensörlerinin yol gösterdiği bu robotlar, tehlikeli arazide 150 kiloluk yükü taşıyabilecek güce sahip. Havada ise robot sondalar, Afganistan'da hedefleri gözetliyor, uzaktan kumandalı helikopterler malzeme taşıyor.Giderek yayılarak etkilerini artıran robotlar, kısa süre sonra inşaat işine de el atabilirler. Güney Carolina Üniversitesi, bilgisayarların rehberliğindeki robotların inşaat yaptığı "Contour Crafting" adı verilen bir sistem geliştirdi. Sözkonusu sistemin, inşaat zamanı ve maliyetini yüzde 75 azaltabileceği belirtiliyor.Güney Kore'de robotlar şimdiden dil derslerinde, kelimeler ve deyimleri defalarca tekrarlayarak öğretmenlere yardımcı oluyorlar. Diğer taraftan kendi kendine giden otomobiller üzerinde çalışılıyor.ABD ordusunun destek verdiği BigDog robot, yürüyor, koşuyor, kolay kolay düşmüyor, düşse de kendi kalkıyor.Robotlar kaçınılmaz olarak insanların işlerinden de olmasına yol açacak. Gorbis, bu gidişatın gelişmiş ülkelerin büyük bölümünde gelecek yıllarda işsizliğin yüzde 10 civarında seyretmesi anlamına geleceğini söylüyor.Gorbis'e göre, robotlar işçilerin yerini aldıkça, göçmen işçiler konusundaki tartışmada olduğuna eş, bir siyasi fırtına ortaya çıkabilir.Bununla birlikte Gorbis, "Bir geçiş dönemindeyiz. Bu, tarımda makineleşmeye geçtiğimiz döneme benziyor. O zamanlar insanlar yeni işlere yöneldiklerinde bir yüksek işsizlik dönemi geçirilmişti" dedi.Gorbis, çeşitli cihazlar ve senörlerin insan vücuduna girmesiyle insanların da muhtemelen daha robotsal hale geleceğini belirtti.