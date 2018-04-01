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ABD ordusu Menbiç'teki cephe hattına takviye yapıyor

Takviye unsurları, Sacu Çayi boyunda haftalık devriyeleri günlük yapmaya başladı

01 Nisan 2018 16:27

ABD'nin Türkiye'nin  Menbiç'e yönelik olası bir operasyonuna karşı bölgedeki güçlerini takviye ettiği öne sürüldü.

Anadolu Ajansı'nın geçtiği görüntülerde, ABD güçleri Fırat Nehri'nin batısındaki Menbiç ilçesine konvoylar halinde askeri takviyeler yaptı.

Anadolu Ajansı'nın abonlerine geçtiği haber şöyle:

ABD, Menbiç ilçesinin batı kısmında yer alan, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinin cephe hattına 300 asker ile çok sayıda zırhlı araç ve iş makinesi sevk etti.

ABD güçleri, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesi ile YPG arasında cephe hattını oluşturan Sacu Çayi ile ilçenin batısındaki Zub'ul Beyn köyü taraflarında konuşlandı.

Bölgeye konuşlanan ABD askerileri Menbiç ilçesine, ABD'nin Menbiç'in doğusundaki Sırrın bölgesinde bulunan Sebet üssünden geldi.

Halihazırda ABD'nin, muhaliflerin kontrolündeki Fırat Kalkanı bölgesiyle sınır hattında Tuhar, Hilvanci ve Dadat olmak üzere 3 gözlem noktası bulunuyor.

Devriyeler arttırıldı

Takviye unsurları, Sacu Çayi boyunda haftalık devriyeleri günlük yapmaya başladı.

ABD güçleri, eş zamanlı olarak Türkiye'nin Ceylanpınar sınır kapısı karşısındaki Rasul Ayn bölgesinde son 3 gündür devriyeler yapıyor.

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