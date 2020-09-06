ABD ordusu Litvanya'ya gidiyor; gerilimin arttığı Belarus sınırında tatbikat yapılacak

Sputnik Türkçe'nin AFP'den aktardığına göre, komşusu Polonya’dan bir dizi Abrams tankı sınırı geçerek Litvanya’ya giriş yaptı. Litvanya Savunma Bakanlığına göre ABD güçleri kasım ayına dek ülkede kalacak. Tatbikatın ‘önceden planlanmış olduğu ve bölgede son dönemde gözlenen gelişmelerle ilintisi olmadığı’ belirtildi.

Lukeşenko daha önce NATO’yu Polonya ve Litvanya’daki güçlerini Belarus sınırına yığmakla suçlamıştı.