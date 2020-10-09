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Dünya

ABD ordusu, köpekler için geliştirilen artırılmış gerçeklik gözlüklerini deniyor

09 Ekim 2020 11:23

T24 Dış Haberler

ABD ordusu, çatışmalarda görev yapan köpekler için üretilen artırılmış gerçeklik gözlüklerini test etti.

Gözlükler sayesinde askerlerin, köpeklere daha uzak mesafeden komut verebilmesi planlanıyor. Özel eğitimli köpekler askerler için önden giderek patlayıcılar gibi tehlikeleri tespit edebiliyor, ancak bunu yapmaları için birinin onlara komut vermesi gerekiyor.

ABD Ordu Araştırmaları Laboratuvarı tarafından yönetilen Command Sight firması tarafından geliştirilen gözlükler sayesinde köpeklerin de tehlikeleri tespit ederken daha güvende olacağı belirtiliyor.

Mevcut şartlarda askerler köpekleri elleri veya lazerle yönlendiriyor. İki şekilde de askerlerin köpeklerle yakın mesafede olması gerekiyor 

Askerler, köpeklerin gördüklerini an be an ellerindeki uzaktan kumandadaki ekrandan görebilecek.

 

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