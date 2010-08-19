ABD ordusu Irak'ı terk etti

T24

Amerikan muharip birliklerinin Irak'taki görevlerinin 31 Ağustos'ta sona ereceğini belirten ordu yetkilileri, ülkeyi terk eden son birliğin zırhlı araçları ülkeden çıkarmakla görevli olduğunu kaydetti. Yetkililer, aynı birliğe bağlı bir kaç yüz askerin bazı idari görevler nedeniyle Bağdat'ta kaldığını, ancak onların da gelecek hafta uçakla ülkeden ayrılacaklarını dile getirdi.



56 bin asker gelecek yıl sonuna kadar kalacak



Bu Irak'ta bir devrin sonu anlamına geliyor. Ancak geride bırakılan izler ve hafızalardaki görüntülerin silinmesi pek de kolay olmayacak.









Yaklaşık 56 bin Amerikan askeri ise önümüzdeki yıl sonuna dek ülkede kalacak. Bunlar Irak güçlerine eğitim ve destek verecek.

Ancak Amerikan askerleri artık Irak hükümetinin özel talebi olmadan hiçbir operasyona katılamayacak.



Şiddet artacak mı?



Amerikan Kuvvetlerinin çekilmesiyle Irak'ta şiddet olaylarının artmasından ve istikrarsızlığın derinleşmesinden kaygı duyuluyor.